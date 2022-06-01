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1 час назад

Горнолыжный сезон на «Эльбрусе» продлили

Lenta.ru

Сезон катания на горнолыжном курорте «Эльбрусе» продлили до начала июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Кавказ.РФ».

Горнолыжный сезон на «Эльбрусе» продлили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Горнолыжный сезон 2020-2021 на Эльбрусе продлился 240 дней, с 7 ноября по 4 июля, и завершился позже всех остальных в России.

«Сезон катания на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в 2022 году продлен до 3 июля. Ежедневно на курорте работает самая высокогорная зона катания в стране – трасса Гарабаши – Мир. Кататься можно по льготному тарифу, также продолжают действовать сезонные абонементы на канатные дороги»,

— говорится в сообщении.

В компании сообщили, что сейчас снега наверху достаточно, чтобы обеспечить комфортное катание до конца месяца. «Однако работа курорта напрямую зависит от погоды, поэтому в случае значительного повышения температуры воздуха и таяния снега трассы для гостей могут быть закрыты раньше», — уточнили в «Кавказ.РФ».

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