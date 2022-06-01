Горнолыжный сезон на «Эльбрусе» продлили

Сезон катания на горнолыжном курорте «Эльбрусе» продлили до начала июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Кавказ.РФ».

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Горнолыжный сезон 2020-2021 на Эльбрусе продлился 240 дней, с 7 ноября по 4 июля, и завершился позже всех остальных в России.

«Сезон катания на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в 2022 году продлен до 3 июля. Ежедневно на курорте работает самая высокогорная зона катания в стране – трасса Гарабаши – Мир. Кататься можно по льготному тарифу, также продолжают действовать сезонные абонементы на канатные дороги»,

— говорится в сообщении.