Названы самые популярные города для путешествий с детьми

Москва, по данным рейтинга OneTwoTrip, возглавила список российских городов для путешествия с детьми этим летом. Доля бронирования в российскую столицу составляет 21,6%, сообщает Газета.ru.

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По данным сервиса для планирования путешествий, рост авиабилетов в столицу вырос за последние 12 месяцев на 7%.На втором месте по популярности оказался город Сочи (18,1% бронирования), далее идет Санкт-Петербург (8,8%). Популярность обоих направлений увеличилась.

Также за последний год растет популярность Махачкалы, доля бронирований составила 6,2%. Однако отмечено снижение числа бронирований в Симферополь. Доля бронирования упала в 3 раза и составила 4,1%.