Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+30° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
1 час назад

Названы самые популярные города в России для путешествий с детьми

РИАМО

Москва, по данным рейтинга OneTwoTrip, возглавила список российских городов для путешествия с детьми этим летом. Доля бронирования в российскую столицу составляет 21,6%, сообщает Газета.ru.

Названы самые популярные города для путешествий с детьми
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

По данным сервиса для планирования путешествий, рост авиабилетов в столицу вырос за последние 12 месяцев на 7%.На втором месте по популярности оказался город Сочи (18,1% бронирования), далее идет Санкт-Петербург (8,8%). Популярность обоих направлений увеличилась.

Также за последний год растет популярность Махачкалы, доля бронирований составила 6,2%. Однако отмечено снижение числа бронирований в Симферополь. Доля бронирования упала в 3 раза и составила 4,1%.

В категории железнодорожных поездок тройка лидеров та же – Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители