Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" продлили до июля

Сезон катания на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии продлен до 3 июля из-за достаточного количества снега в горах, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

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"Сейчас снега наверху достаточно, чтобы обеспечить комфортное катание до конца месяца. С пяти утра до полудня на трассе также тренируются спортсмены российских сборных команд по горнолыжному спорту. Однако работа курорта напрямую зависит от погоды, поэтому в случае значительного повышения температуры воздуха и таяния снега, трассы для гостей могут быть закрыты раньше",

- говорится в сообщении.

Ежедневно на курорте работает самая высокогорная зона катания в стране - трасса Гарабаши - Мир. Кататься можно по льготному тарифу, также продолжают действовать сезонные абонементы на канатные дороги.

В прошлом году горнолыжный сезон на "Эльбрусе" продлился 240 дней, до 4 июля, и закончился позже остальных в России.

Параллельно с катанием на курорте продолжается и летний сезон - наступило время восхождений и альпинизма, летнего трекинга и конных прогулок. К панорамным видам на Большой Кавказский хребет можно подняться на канатных дорогах курорта или отправиться в пеший поход по популярным маршрутам Терскольского ущелья, национального парка "Приэльбрусье". Опытные восходители могут подняться на одну из вершин Эльбруса, к самым высоким пикам Европы.

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