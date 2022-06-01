Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" продлили до июля

Сезон катания на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии продлен до 3 июля из-за достаточного количества снега в горах, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".
"Сейчас снега наверху достаточно, чтобы обеспечить комфортное катание до конца месяца. С пяти утра до полудня на трассе также тренируются спортсмены российских сборных команд по горнолыжному спорту. Однако работа курорта напрямую зависит от погоды, поэтому в случае значительного повышения температуры воздуха и таяния снега, трассы для гостей могут быть закрыты раньше",
- говорится в сообщении.
Ежедневно на курорте работает самая высокогорная зона катания в стране - трасса Гарабаши - Мир. Кататься можно по льготному тарифу, также продолжают действовать сезонные абонементы на канатные дороги.
В прошлом году горнолыжный сезон на "Эльбрусе" продлился 240 дней, до 4 июля, и закончился позже остальных в России.
Параллельно с катанием на курорте продолжается и летний сезон - наступило время восхождений и альпинизма, летнего трекинга и конных прогулок. К панорамным видам на Большой Кавказский хребет можно подняться на канатных дорогах курорта или отправиться в пеший поход по популярным маршрутам Терскольского ущелья, национального парка "Приэльбрусье". Опытные восходители могут подняться на одну из вершин Эльбруса, к самым высоким пикам Европы.
Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус - самой высокой вершины Европы (5 642 м), курорт популярен у любителей зимних видов спорта. В 2015 году здесь построили третью очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). На курорте популярны две поляны: Азау и Чегет. За 2021 год курорт посетили 400 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее.