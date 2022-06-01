Долгожданное лето наступило, и большинство жителей России уже распланировали свой летний отпуск. Железнодорожные и авиабилеты разлетаются, как горячие пирожки. На некоторые направления они уже раскуплены до самого августа. О том, куда россияне поедут отдыхать этим летом, рассказали эксперты туриндустрии.
Закрытые границы не станут препятствием для настоящих путешественников, говорит исполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.ru Марина Гончаренко. По ее словам, туристы продолжают покорять просторы России и открывать для себя прелести отечественного отдыха.
«Действительно, в сегодняшних реалиях жители нашей страны осознают, что отдыхать летом в основном придется в пределах ее территориальных границ, – говорит президент НКО по защите прав и интересов туристов «Рустайм» Олег Безродный. – Конечно же, в основном это черноморские курорты, но аэропорты южных российских городов пока закрыты и вполне могут простоять в таком состоянии в течение лета. Поэтому на отечественные курорты россиянам придется добираться, используя автомобильный и железнодорожный транспорт».
Что касается зарубежных стран, значительная их часть оказалась закрыта для российских туристов. Поэтому, по словам Олега Безродного, говорить о неких популярных зарубежных направлениях в настоящее время пока не совсем этично.
«Сегодня организация отдыха формируется по принципу «что открылось и доступно, туда и едем». В первую очередь это Египет и Турция. Далее следуют в основном экзотические дальние направления, как то: Мальдивы, Сейшелы и острова Карибского архипелага. Но нужно понимать, что это далеко не бюджетные направления. Кстати, бюджетными скоро нельзя будет назвать даже Турцию с Египтом: жизнь становится дороже, в том числе дорожает и стоимость отдыха».
Тем не менее, по данным компании «Ренессанс страхование», доля Турции, по сравнению с доковидным 2019 годом, выросла почти в 10 раз. В десятку топ-стран в этом году попали также ОАЭ, Таиланд, Израиль, Сербия и Армения.
Отдых внутри страны наиболее популярен еще и в связи с его доступностью. «В значительной степени отечественным туристам помогает правительственная программа возвратного кешбэка, результаты очередного этапа работы которой мы наблюдаем сегодня», – говорит Олег Безродный.
По данным Bronevik.com, наиболее востребованным городом для путешествий в летний период станет Санкт-Петербург. На данный момент на него приходится 14,89% от общего числа бронирований – он абсолютный лидер! Вторым по популярности городом является Москва. Столица набрала 10% и будет весьма востребована в этом году.
На третьем месте Казань, она пользуется популярностью из сезона в сезон. Город уникален своей универсальностью для туристов: он сочетает в себе всевозможные виды отдыха, каждый сможет найти занятие себе по вкусу. Приток туристов ожидается на середину лета, а количество бронирований продолжает расти.
Удивительно, но жемчужины отечественного туризма – Сочи и Адлер – расположились в списке приоритетов чуть ниже. Возможно, это связано с тем, что сочинские отельеры, понимая востребованность курорта, подняли цены.
«Кстати, крымские, понимая, что их аэропорт откроют нескоро, а Крым находится в некоем географическом тупике, наоборот, опустили цены, – говорит президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. – Поэтому перед туристами стоит дилемма: отдыхать дорого в Сочи или добираться дольше, но отдыхать дешево в Крыму».
По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, помимо перечисленных, популярными направлениями для бюджетного отдыха летом станут курорты Абхазии, Гагра, Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Нижний Новгород. По данным Tvil.ru, россияне бронируют летний отдых на срок от 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 2,7 до 4 тысяч рублей в сутки.
В целом же география турпоездок россиян внутри страны расширилась. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), растет спрос на Алтай и Северный Кавказ (в частности, высокий спрос на Дагестан), люди едут на Байкал и на Сахалин. В РСТ отмечают также рост спроса на санатории и отели, которые находятся вблизи мест проживания туристов. Так, у жителей Москвы очень высок спрос на Подмосковье и ближайшие области: Тверскую, Ярославскую и т.д. Такая же ситуация с Ленинградской областью.
Самыми загруженным периодом в первой половине лета, по данным Bronevik.ru, станут даты с 7 по 14 июня. Выбор этих дат связан с акцией от Ростуризма, которая предлагает кешбэк 20% при оплате поездки картой МИР. «Судя по статистике, в эти даты туристы стремятся посетить крупные города, отдавая предпочтение отдыху в мегаполисах, а не на пляжах. Однако сезон еще не начался, а большинство бронирований ожидается как раз в канун лета. В этом году мы советуем присмотреться к Адлеру – туристический отдых в этом городе продолжает развиваться и уже сейчас достиг высокого уровня: он лучше всего подойдет для компаний активных молодых людей», – говорит Марина Гончаренко.
По словам Олега Безродного, отечественный турбизнес предлагает включить в программу возвратного кешбэка и граждан СНГ. Решение это было бы взаимовыгодным: оно поможет восстановить в России въездной туризм, который из-за пандемии и ввода ограничений практически отсутствует в течение двух последних лет. «И жителям соседних стран также необходимо путешествовать, они тоже хотят увидеть море, горы и иметь возможность отдохнуть в комфортных условиях», – говорит Безродный.