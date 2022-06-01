Долгожданное лето наступило, и большинство жителей России уже распланировали свой летний отпуск. Железнодорожные и авиабилеты разлетаются, как горячие пирожки. На некоторые направления они уже раскуплены до самого августа. О том, куда россияне поедут отдыхать этим летом, рассказали эксперты туриндустрии.

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Закрытые границы не станут препятствием для настоящих путешественников, говорит исполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.ru Марина Гончаренко. По ее словам, туристы продолжают покорять просторы России и открывать для себя прелести отечественного отдыха.

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«Действительно, в сегодняшних реалиях жители нашей страны осознают, что отдыхать летом в основном придется в пределах ее территориальных границ, – говорит президент НКО по защите прав и интересов туристов «Рустайм» Олег Безродный. – Конечно же, в основном это черноморские курорты, но аэропорты южных российских городов пока закрыты и вполне могут простоять в таком состоянии в течение лета. Поэтому на отечественные курорты россиянам придется добираться, используя автомобильный и железнодорожный транспорт».

Что касается зарубежных стран, значительная их часть оказалась закрыта для российских туристов. Поэтому, по словам Олега Безродного, говорить о неких популярных зарубежных направлениях в настоящее время пока не совсем этично.

«Сегодня организация отдыха формируется по принципу «что открылось и доступно, туда и едем». В первую очередь это Египет и Турция. Далее следуют в основном экзотические дальние направления, как то: Мальдивы, Сейшелы и острова Карибского архипелага. Но нужно понимать, что это далеко не бюджетные направления. Кстати, бюджетными скоро нельзя будет назвать даже Турцию с Египтом: жизнь становится дороже, в том числе дорожает и стоимость отдыха».

Тем не менее, по данным компании «Ренессанс страхование», доля Турции, по сравнению с доковидным 2019 годом, выросла почти в 10 раз. В десятку топ-стран в этом году попали также ОАЭ, Таиланд, Израиль, Сербия и Армения.

Отдых внутри страны наиболее популярен еще и в связи с его доступностью. «В значительной степени отечественным туристам помогает правительственная программа возвратного кешбэка, результаты очередного этапа работы которой мы наблюдаем сегодня», – говорит Олег Безродный.

По данным Bronevik.com, наиболее востребованным городом для путешествий в летний период станет Санкт-Петербург. На данный момент на него приходится 14,89% от общего числа бронирований – он абсолютный лидер! Вторым по популярности городом является Москва. Столица набрала 10% и будет весьма востребована в этом году.

На третьем месте Казань, она пользуется популярностью из сезона в сезон. Город уникален своей универсальностью для туристов: он сочетает в себе всевозможные виды отдыха, каждый сможет найти занятие себе по вкусу. Приток туристов ожидается на середину лета, а количество бронирований продолжает расти.

Удивительно, но жемчужины отечественного туризма – Сочи и Адлер – расположились в списке приоритетов чуть ниже. Возможно, это связано с тем, что сочинские отельеры, понимая востребованность курорта, подняли цены.

«Кстати, крымские, понимая, что их аэропорт откроют нескоро, а Крым находится в некоем географическом тупике, наоборот, опустили цены, – говорит президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. – Поэтому перед туристами стоит дилемма: отдыхать дорого в Сочи или добираться дольше, но отдыхать дешево в Крыму».

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, помимо перечисленных, популярными направлениями для бюджетного отдыха летом станут курорты Абхазии, Гагра, Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Нижний Новгород. По данным Tvil.ru, россияне бронируют летний отдых на срок от 1 до 9 ночей и тратят на проживание от 2,7 до 4 тысяч рублей в сутки.

В целом же география турпоездок россиян внутри страны расширилась. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), растет спрос на Алтай и Северный Кавказ (в частности, высокий спрос на Дагестан), люди едут на Байкал и на Сахалин. В РСТ отмечают также рост спроса на санатории и отели, которые находятся вблизи мест проживания туристов. Так, у жителей Москвы очень высок спрос на Подмосковье и ближайшие области: Тверскую, Ярославскую и т.д. Такая же ситуация с Ленинградской областью.

Самыми загруженным периодом в первой половине лета, по данным Bronevik.ru, станут даты с 7 по 14 июня. Выбор этих дат связан с акцией от Ростуризма, которая предлагает кешбэк 20% при оплате поездки картой МИР. «Судя по статистике, в эти даты туристы стремятся посетить крупные города, отдавая предпочтение отдыху в мегаполисах, а не на пляжах. Однако сезон еще не начался, а большинство бронирований ожидается как раз в канун лета. В этом году мы советуем присмотреться к Адлеру – туристический отдых в этом городе продолжает развиваться и уже сейчас достиг высокого уровня: он лучше всего подойдет для компаний активных молодых людей», – говорит Марина Гончаренко.