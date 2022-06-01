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17 минут назад

Германия сняла все ковидные ограничения на въезд российских туристов

Lenta.ru

Власти Германии с 1 июня сняли все ограничения на въезд иностранных путешественников, ранее введенные из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.

Германия сняла ограничения на въезд россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, решение о смягчении ковидных мер было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Действие правила 3G (привит, переболел или сдал тест на COVID-19) приостановлено до конца августа 2022 года.

Теперь въезжающие в Германию российские туристы больше не обязаны предъявлять сертификат вакцинации, результат ПЦР-теста или справку о перенесенном заболевании. Дальнейшее продление послаблений будет зависеть от числа случаев заболевания коронавирусом в стране.

Ранее отечественная путешественница, посетившая Германию, рассказала, почему жители европейской страны завидуют русским. Так, девушка назвала среди плюсов развитый онлайн-портал государственных услуг и большое количество сервисов по доставке еды в России.

Новости путешествий,Карл Лаутербах,
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