Россиянка поехала на машине в Турцию и столкнулась с враждебностью грузин в пути

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Россиянка отправилась в автомобильное путешествие в Турцию и рассказала, как относятся к отечественным туристам в Грузии. Своей историей она поделилась в репортаже «Ленты.ру».

После того, как автор добралась до Владикавказа на третий день путешествия из Москвы, ей предстояло пересечь четыре границы в один день. На КПП «Верхний Ларс» девушка приехала около 6:00 утра — после проверки документов и беглого осмотра машины россиянка отправилась на грузинский пункт, где, по ее словам, «были настроены менее дружелюбно».

Так, для пересечения границы помимо документов на машину и паспорт ей потребовалось предъявить ПЦР-тест, а также купить страховку за тысячу рублей, при этом деньги пришлось поменять по невыгодному курсу. Еще одно разочарование от Грузии — плохое состояние грузинских дорог и отсутствие культуры вождения. Однако больше всего россиянка удивилась, когда столкнулась с враждебностью в своей адрес от местных жителей.

«Машине с российскими номерами приходилось несладко: многие грузинские водители не хотели пропускать, резко маневрировали, а некоторые, у кого в салоне висели украинские флаги, и вовсе показывали средний палец», — рассказала корреспондентка «Ленты.ру».

Тем не менее, путешественница отметила, что в грузинских кафе и ресторанах «встречали гостеприимно»: большие порции и вкусная еда поднимали настроение и снимали стресс. Также россиянку приятно поразил Батуми — по ее мнению, город «расцвел и разбогател», появилось много красивых и современных зданий.