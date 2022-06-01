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1 час назад

Сеть отелей Rixos в Египте готова принимать рубли и карты "Мир"

Inc-News

Отельная сеть Rixos в Египте выразила готовность к приему расчетов по картам "Мир". Управляющий директор сети Rixos Эркан Йилдырым сообщил журналистам, что отельная сеть в Египте готова принимать оплату по картам "Мир", как только правительствами будет принято такое решение.

Сеть отелей в Египте готова принимать рубли
Фото: Inc-NewsInc-News

"Прием банковских карт "Мир" и возможность оплатить наличными рублями в отелях Египта не зависит от нас, это будет решением государства",

- приводи слова Йилдырыма издание "РИА Новости".

Ранее в СМИ отмечалось, что вопрос по оплатам картами "Мир" может быть решен до конца года.

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