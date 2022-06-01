Сеть отелей в Египте готова принимать рубли

Отельная сеть Rixos в Египте выразила готовность к приему расчетов по картам "Мир". Управляющий директор сети Rixos Эркан Йилдырым сообщил журналистам, что отельная сеть в Египте готова принимать оплату по картам "Мир", как только правительствами будет принято такое решение.