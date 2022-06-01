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42 минуты назад

Пассажиропоток на сети РЖД в январе-мае вырос на 4,7%

Агентство «Москва»

Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в январе-мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросли на 4,7% – до 426,9 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Пассажиропоток на сети РЖД в январе – мае вырос на 4,7%
Фото: pixabay.compixabay.com

«Всего за январь-май 2022 года отправлено 426,9 млн пассажиров (плюс 4,7% к январю-маю 2021 года), из них в пригородном сообщении – 390,9 млн (плюс 4,2%), в дальнем следовании – почти 36 млн (плюс 10,9%)»,

– говорится в сообщении.

Уточняется, что по оперативным данным, в мае 2022 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 96,1 млн пассажиров, что почти соответствует аналогичному показателю прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров снизилось на 1,6% – до 87 млн человек, в дальнем следовании выросло на 8,1% – до 9,1 млн человек.

Новости путешествий,РЖД,
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