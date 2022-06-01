Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
32 минуты назад

Какой день недели больше всего подходит для авиаперелета

TURIZM.RU

Прежде чем бронировать авиабилеты, нужно подумать, действительно ли так необходимо начинать путешествие в выходные. Возможно, стоит поменять первоначальные планы и сдвинуть их на пару-тройку дней. Анализ более 4,5 миллионов форм обратной связи с клиентами, которые находились в аэропортах 30 стран, показал наиболее правильные варианты.

Какой день недели больше всего подходит для авиаперелета
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Итак, выяснилось, что худший день недели для начала поездки — воскресенье. В этот день среди пассажиров оказалось больше всего недовольных — их настроение было испорчено.

А вот лучшим днем для полета, согласно отчету, явилась среда. В этот день уровень счастья был самым высоким — 84,6 процента.

Исследование также показало, в какое время суток лететь оптимально. Полуночные рейсы оказались самыми ужасными — уровень удовлетворенности, или «индекс счастья» составил всего 77,3 процента.

А на вершине счастья туристы чувствуют себя в 8 утра — 86,6 процента довольны процессом перелета.

Итак, делаем вывод. Самый правильный и потенциально безопасный вариант — забронировать первый утренний рейс в середине недели.

А вот о последнем рейсе в воскресенье лучше забыть.

К тому же вылетать раньше практически всегда означает меньшую вероятность задержки рейса или его отмены.

Еще один аргумент: в случае овербукинга более ранний рейс дает преимущество: у авиакомпании есть больше вариантов пересадить пассажиров-неудачников на следующий самолет.

Ну и наконец, ближе к вечеру воздух сильнее прогревается от солнечных лучей, что, скорее всего, приведет к турбулентности.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители