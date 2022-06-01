Какой день недели больше всего подходит для авиаперелета

Прежде чем бронировать авиабилеты, нужно подумать, действительно ли так необходимо начинать путешествие в выходные. Возможно, стоит поменять первоначальные планы и сдвинуть их на пару-тройку дней. Анализ более 4,5 миллионов форм обратной связи с клиентами, которые находились в аэропортах 30 стран, показал наиболее правильные варианты.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Итак, выяснилось, что худший день недели для начала поездки — воскресенье. В этот день среди пассажиров оказалось больше всего недовольных — их настроение было испорчено.

А вот лучшим днем для полета, согласно отчету, явилась среда. В этот день уровень счастья был самым высоким — 84,6 процента.

Исследование также показало, в какое время суток лететь оптимально. Полуночные рейсы оказались самыми ужасными — уровень удовлетворенности, или «индекс счастья» составил всего 77,3 процента.

А на вершине счастья туристы чувствуют себя в 8 утра — 86,6 процента довольны процессом перелета.

Итак, делаем вывод. Самый правильный и потенциально безопасный вариант — забронировать первый утренний рейс в середине недели.

А вот о последнем рейсе в воскресенье лучше забыть.

К тому же вылетать раньше практически всегда означает меньшую вероятность задержки рейса или его отмены.

Еще один аргумент: в случае овербукинга более ранний рейс дает преимущество: у авиакомпании есть больше вариантов пересадить пассажиров-неудачников на следующий самолет.