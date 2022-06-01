Таиланд объявил новые правила въезда для туристов

МИД Таиланда опубликовал памятку о новом порядке въезда иностранцев в королевство с 1 июня 2022 г. Правила важны и для приморских туристов.

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Согласно памятке, для въезда в Таиланд необходимо получить разрешение, загрузив на онлайн-платформе Thailand Pass копии некоторых документов. Для полностью вакцинированных от коронавируса это: заграничный паспорт; сертификат о вакцинации одобренными Таиландом препаратами; медицинская страховка с минимальным покрытием в 10 тыс. долл. США; виза, если требуется.

Невакцинированным или неполностью вакцинированным придется загружать те же самые документы плюс отрицательный результат ПЦР-теста (действителен в течение 72 часов до поездки).

«По завершении регистрации на онлайн-платформе Thailand Pass QR-код (разрешение на въезд) будет сгенерирован автоматически»,

- сообщило Генконсульство РФ в Пхукете.