Россияне снизили время отдыха по некоторым направлениям

Средняя продолжительность проданных туристических путевок на лето 2022 года снизилась по некоторым направлениям по сравнению с прошлым годом, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры. Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин предположил, что это может быть вызвано экономическими причинами.

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"Средняя продолжительность пляжных туров уменьшилась с 12 до 10 дней, возможно, по экономическим причинам, экскурсионные туры остались в границах 3-4 дней на поездку",

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- сказал Ромашкин.

Например, средняя продолжительность туров на Мальдивы снизилась за год с 10 до девяти дней, в Кавказские Минеральные Воды - с 12 до 10 дней, в Москву и Подмосковье - с девяти до пяти дней, рассказали в пресс-службе туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия"). При этом длительность путевок в Турцию выросла с девяти до 10 дней, в Карелию - с четырех до пяти дней, в Краснодарский край - с восьми до девяти дней. Средняя продолжительность туров по России у туроператора составляет восемь дней, зарубежных путевок - девять дней.

"Интурист" пока не фиксирует снижения длительности летнего отдыха. В Турции она составляет в среднем девять ночей, в целом по России - 5-6 ночей, сказали в пресс-службе компании. По данным Anex Tour, средняя продолжительность проданных путевок на лето составляет около 10 суток.

Спрос на летний отдых

Спрос на летние путевки у "Интуриста" вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря наличию туристической перевозки в Турцию, которая в прошлом году была закрыта до конца июня, и снятию коронавирусных ограничений в некоторых странах. На уровне прошлого года находится спрос у Fun&Sun. В компании подчеркивают, что рост сдерживается ограничениями по авиасообщению.

Продажи летних путевок у Tez Tour на 35% ниже прошлогодних показателей, у туроператора "Дельфин" - на 12-15%. Это связано с политической и экономической ситуацией, а также плохой погодой в мае, рассказал Ромашкин. Снизился спрос и у Anex Tour. По мнению компании, это произошло по причине узкого ассортимента доступных направлений и объемов перевозки за рубеж, в частности, в Турцию.

Популярные направления

Наиболее популярными направлениями на предстоящее лето являются Россия и Турция. У "Интуриста" на Россию приходится более 35% всех проданных туров, на Турцию - 34%. Путевки в Турцию составляют более 85% продаж Anex Tour и около 60% у Tez Tour. Среди популярных направлений также Абхазия, ОАЭ, Египет и Мальдивы.

В Fun&Sun отметили, что в этом году набирает популярность Таиланд, который открывается для туристов и упрощает правила въезда. О росте спроса на туры в Казахстан сообщили в Anex Tour, об увеличении популярности Мальдив благодаря запуску прямых рейсов "Аэрофлота" - в "Интуристе". По оценкам компании, спрос на Египет тормозит отсутствие возможности расплатиться картой "Мир" на курортах и ограниченная перевозка.

Среди внутрироссийских направлений высоким спросом пользуется Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Кавминводы, Кавказ, Подмосковье, Калининград, Казань и ряд других. В связи с временным закрытием аэропорта Симферополя Крым переместился на третье место по популярности среди клиентов "Интуриста". В то же время спрос на поездки в Санкт-Петербург вырос на 14% за год, а в Калининград - на 21%, отметили в компании. По данным "Дельфина", востребованность пляжных направлений снизилась из-за проблем с логистикой, а популярность экскурсионных туров и путевок в Кавминводы выросла благодаря отложенному спросу, накопившемуся в пандемию.

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