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1 час назад

Опрос: треть семей с детьми планируют летом отправиться в путешествие по России

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Треть семей с детьми планируют летом отправиться в путешествие по России.

Куда планируют отправиться семьи с детьми летом
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на результаты опроса, проведённого компанией «Сбер.Страхование».

«24,3% респондентов планируют посетить Москву и Московскую область, 18,7% — Сочи и Краснодарский край, 16,5% — Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 7,3% — Крым»,

— отмечается в сообщении.

Среди других направлений — Минеральные Воды, Калининградская область, Приморский край, Республика Алтай, Карелия.

Ещё 18% опрошенных намерены отправить детей на дачу, 19,5% останутся в родном городе.

Семейную поездку на море запланировали 10,7% участников исследования. В летний лагерь детей отправят 5,1% респондентов.

«4,9% будут всей семьей ходить в походы. Некоторые родители планируют сразу несколько активностей для своих детей. При этом за границу собираются 16,3% россиян»,

— добавили в компании.

Ранее руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов в беседе с «Радио 1» дал советы по выбору лагеря для ребёнка.

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