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1 час назад

Российские аэропорты предложили открыть магазины duty free на внутренних рейсах

ТК «Звезда»иещё 3

В российских аэропортах могут открыть магазины duty free для пассажиров внутренних рейсов, чтобы увеличить прибыль воздушных гаваней на фоне снижения пассажиропотока. Соответствующее предложение властям сделали владельцы аэропортов, сообщает РБК со ссылкой на главу совета директоров Внуково Виталия Ванцева.

Аэропорты предложили открыть duty free на внутренних рейсах
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Как рассказал Ванцев в беседе с изданием, такая инициатива поможет аэропортам нарастить выручку, которую они теряют из-за снижения международного трафика, а пассажиры смогут приобретать товары по ценам ниже рыночных. Соответствующий беспошлинный режим торговли аэропорты просят ввести до конца 2023 года. Ванцев напомнил, что во многих странах мира магазины беспошлинной торговли работают как в зоне международных рейсов (duty free), так и в зоне внутренних рейсов (duty paid).

Предложение сейчас находится на рассмотрении в аппарате вице-премьера Андрея Белоусова, это подтвердил изданию его представитель. Источник РБК в правительстве отметил, что в целом идея возражений не вызвала.

Ранее сообщалось, что временно закрытые аэропорты на юге России получат субсидии из бюджета для восстановления понесенных потерь.

Новости путешествий,Виталий Ванцев,Андрей Белоусов,Международный аэропорт Внуково,
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