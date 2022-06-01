Кипр отменил коронавирусные ограничения для туристов

Санитарные ограничения по коронавирусу с 1 июня отменили на Кипре. Туристам не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. Отмена ограничений связана с улучшением эпидемиологической обстановке на Кипре и в мире, об этом сообщило РИА "Новости".

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Ограничения по коронавирусу на Кипре ввели в связи с Планом действий по обеспечению бесперебойного выполнения полетов и работы аэропортов и портов острова. Он вступил в силу с 22 февраля 2022 года и предусматривал разделение стран по категориям на основе эпидемиологического риска, пишет телеканал "360".