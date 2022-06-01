Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Власти Кипра отменили коронавирусные ограничения для туристов с 1 июня

Газета.Ruиещё 4

Санитарные ограничения по коронавирусу с 1 июня отменили на Кипре. Туристам не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. Отмена ограничений связана с улучшением эпидемиологической обстановке на Кипре и в мире, об этом сообщило РИА "Новости".

Кипр отменил коронавирусные ограничения для туристов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ограничения по коронавирусу на Кипре ввели в связи с Планом действий по обеспечению бесперебойного выполнения полетов и работы аэропортов и портов острова. Он вступил в силу с 22 февраля 2022 года и предусматривал разделение стран по категориям на основе эпидемиологического риска, пишет телеканал "360".

Улучшение ситуации с распространением коронавируса привело к снятию ограничений, совет министров Кипра одобрил отмену. С 1 июня прибывающие на Кипр путешественники не должны предъявлять справку о вакцинации или результат теста.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители