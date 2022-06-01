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1 час назад

Россиянка решила отправиться в Анталью на автомобиле и раскрыла траты на поездку

Lenta.ruиещё 1

Корреспондентка «Ленты.ру» решила добраться до Антальи на личном автомобиле и рассказала, во сколько ей обошлось шестидневное путешествие из России. Траты на поездку россиянка раскрыла в своем репортаже.

Россиянка рассказала о тратах на поездку решила в Анталью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отправной точкой маршрута была Москва. В первый день планировалось доехать до Ростова-на-Дону, дальше остановиться во Владикавказе, на третий день пересечь Грузию и добраться до Турции. Еще три дня пути до Антальи предстояло провести в дороге по черноморскому побережью с остановками в Хопе, Самсуне и Анкаре.

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Перед поездкой россиянка приобрела «Зеленую карту» для въезда в Турцию за 2500 рублей, также пришлось потратиться на платные участки трассы М-4 «Дон» (около 2000 рублей). Ночлег в отеле Ростова-на-Дону обошелся путешественникам в 7000 рублей, а в гостинице Владикавказа — в 12 тысяч. Перекусы в кафе и еда в ресторанах в столице Северной Осетии также оказались существенно дороже.

«В городе есть только четырехзвездочные объекты размещения. Кстати, найти поблизости блюда местной кухни оказалось непросто: повсюду азиатские кафе или бургерные, еще встречаются узбекские заведения»,

— рассказала корреспондентка «Ленты.ру» о Владикавказе.

Для въезда в Грузию потребовалось купить страховку на машину (тысяча рублей). По словам автора материала, грузинская валюта дорогая — один лари стоит порядка 23 рублей. Узнав стоимость суток в отеле, путешественники решили не затягивать с пересечением границы и добраться до Турции — ночь в отеле Хопы с видом на Черное море обошлась в 3100 рублей. Намного дороже вышли остановки в Самсуне и Анкаре — около 12 тысяч рублей каждая.

«В общей сложности путешествие из Москвы в Анталью с учетом отелей, кафе, топлива и оплаты трассы обошлось нам в 70 тысяч рублей — на самолете вдвоем добраться до Турции было бы дешевле. Кстати, бензин здесь стоит в два раза дороже, чем в России, и в полтора раза дороже, чем в Грузии»,

— заключила путешественница.

Ранее в мае российским туристам, планирующим поехать в отпуск на машине, дали советы по подготовке к поездке. В первую очередь путешественникам напомнили о проверке технического состояния автомобиля — самыми распространенными неполадками являются проблемы топливной системы, разряженный аккумулятор, неисправность тормозов, перегрев мотора или проблемы с запуском двигателя.

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