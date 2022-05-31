Российским туристам разрешили въезд в Японию

«В посольство и раньше подавали документы, ездили [в Японию] по рабочей, учебной визам. Сюда добавили [теперь] еще и туристическую, — сообщили в диппредставительстве. — Раньше были долгосрочные, их принимали и месяц, и два. Из условий — карантин пересидеть. А теперь получается, человек может с целью туризма въехать, и должна туристическая японская компания выступить гарантом, который поручается за ту или иную группу туристов».