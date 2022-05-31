Российским туристам разрешили въезд в Японию

Япония возобновила прием документов от россиян для въезда в страну в туристических целях, подтвердили ТАСС в посольстве Японии в Москве.
«В посольство и раньше подавали документы, ездили [в Японию] по рабочей, учебной визам. Сюда добавили [теперь] еще и туристическую, — сообщили в диппредставительстве. — Раньше были долгосрочные, их принимали и месяц, и два. Из условий — карантин пересидеть. А теперь получается, человек может с целью туризма въехать, и должна туристическая японская компания выступить гарантом, который поручается за ту или иную группу туристов».
Как указано на сайте посольства, с 10 июня для россиян возможен въезд в Японию с туристической целью. Для этого необходимо предоставить дополнительный документ от японской туристической компании-гаранта, а также базовый перечень документов, который представлен на сайте в соответствующем разделе.