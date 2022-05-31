Ошибка стюардессы едва не привела к гибели пассажирки

Пассажирка ирландской авиакомпании Aer Lingus едва не погибла во время рейса из-за ошибки стюардессы. Об этом рассказала сестра пострадавшей, пишет Daily Dot со ссылкой на TikTok-аккаунт девушки.

Фото: lenta.ru lenta.ru

По словам блогерши, инцидент произошел на борту самолета, который следовал из США во Францию. В полете стюардесса предложила девушкам горячее питание, которое, по ее словам, не содержало орехов и не могло вызвать аллергию. Однако через несколько секунд после приема пищи у одной из сестер случился отек.

При этом бортпроводница никак не отреагировала на ухудшение состояния пассажирки и добавила, что не может гарантировать полное отсутствие орехов в еде. Позже блогерша попросила у члена экипажа вторую булочку, поскольку употребление высокоуглеводных продуктов могло уменьшить последствия аллергической реакции, однако стюардесса ей отказала. «Люди будут расстроены, если вы получите две булочки, а они не получат даже одной», — приводит ее слова издание.

В итоге сестра блогерши приняла антигистаминный препарат, и через несколько часов отек начал спадать. «Самое страшное, что мы находились на высоте 40 тысяч футов. Казалось, что никто не собирается нам помогать, и мне придется смотреть, как умирает моя сестра», — поделилась она.