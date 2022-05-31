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15 минут назад

Ошибка стюардессы во время рейса едва не привела к гибели пассажирки

Lenta.ru

Пассажирка ирландской авиакомпании Aer Lingus едва не погибла во время рейса из-за ошибки стюардессы. Об этом рассказала сестра пострадавшей, пишет Daily Dot со ссылкой на TikTok-аккаунт девушки.

Ошибка стюардессы едва не привела к гибели пассажирки
Фото: lenta.rulenta.ru

По словам блогерши, инцидент произошел на борту самолета, который следовал из США во Францию. В полете стюардесса предложила девушкам горячее питание, которое, по ее словам, не содержало орехов и не могло вызвать аллергию. Однако через несколько секунд после приема пищи у одной из сестер случился отек.

При этом бортпроводница никак не отреагировала на ухудшение состояния пассажирки и добавила, что не может гарантировать полное отсутствие орехов в еде. Позже блогерша попросила у члена экипажа вторую булочку, поскольку употребление высокоуглеводных продуктов могло уменьшить последствия аллергической реакции, однако стюардесса ей отказала. «Люди будут расстроены, если вы получите две булочки, а они не получат даже одной», — приводит ее слова издание.

В итоге сестра блогерши приняла антигистаминный препарат, и через несколько часов отек начал спадать. «Самое страшное, что мы находились на высоте 40 тысяч футов. Казалось, что никто не собирается нам помогать, и мне придется смотреть, как умирает моя сестра», — поделилась она.

Комментаторы поддержали девушку и осудили бортпроводницу за бессердечность и неосведомленность по поводу состава бортового питания. «Тот факт, что стюардесса не смогла понять, что это серьезная ситуация, просто безумие», «Уволить за некомпетентность», «Никто не помог? Серьезно? Ужасная ситуация!», «Что ж, это судебный иск», «Жаль, что с вами такое случилось», «Отвратительное поведение сотрудников авиакомпании», — писали они в комментариях.

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