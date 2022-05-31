Италия сняла все ковидные ограничения на въезд для россиян

В Ассоциации туроператоров России, со ссылкой на итальянское Министерство здравоохранения, рассказали о том, что для въезда в Италию теперь как и до пандемии туристу понадобится лишь загранпаспорт и шенгенская виза. Страна отменила все ограничения, связанные с коронавирусом.

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В Италии все еще является обязательным ношение масок в общественных местах, но количество таких мест постепенно сокращается. С 1 мая маску уже можно не надевать в барах, ресторанах и на стадионах.

Отмена всех ковидных ограничений начнет действовать с первого июня. Теперь прилетающим туристам не нужно будет предъявлять сведения о вакцинации и результаты тестов на ковид.