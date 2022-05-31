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55 минут назад

Италия сняла все ограничения на въезд для россиян

Секрет Фирмы

Италия с 1 июня отменяет все коронавирусные ограничения на въезд в страну. Для поездки россиянам потребуются только загранпаспорт и шенгенская виза, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). При этом там всё ещё придётся носить медицинскую маску в общественных местах. Однако постепенно список мест для её ношения будет сокращаться. Ранее сообщалось, что россиянам снова стали выдавать визу в Италию. АТОР со ссылкой на сообщение итальянского Министерства здравоохранения отметила, что обязательный для въезда в страну Green Pass («Зелёный сертификат») будет действовать до 31 мая. Далее это постановление власти Италии продлевать не будут. Таким образом, россиянам больше не нужно для въезда в страну предъявлять доказательства вакцинации, свидетельство о выздоровлении от Covid-19 или отрицательный тест. Условия въезда в Италию с 1 июня полностью вернутся к допандемийным правилам, уточнили в Ассоциации. Также уточняется, что с 1 мая в Италии маску будет не обязательно надевать в барах, ресторанах и на стадионах. С 15 июня обязательство носить её отменят в большинстве других общественных мест. По данным АТОР, власти пока не решили, сохранится ли масочный режим после 15 июня для проезда на транспорте, включая поезда и самолёты. Ранее «Секрет» писал , что визовый центр Италии в Москве устранил проблемы с оплатой услуг и начал работу в прежнем режиме. Сбои происходили из-за того, что Центробанк наложил ограничения на банк «Интеза», который обслуживает консульство Италии. Сразу после этого итальянский визовый центр перестал принимать документы у россиян, которые не оплатили консульский сбор заранее. Фото: Pixabay, Pixabay License

Италия сняла все ограничения на въезд для россиян
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
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