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2 часа назад

Россиянам назвали способы отдохнуть на море в июне за 45 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 3

Эксперты федеральной сети турагентств «1001 тур» назвали самые бюджетные направления для пляжного отдыха в июне. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отдохнуть на море в июне за 45 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистов, самые дешевые путевки на 10 дней с вылетом из Москвы стоят от 45 тысяч рублей на двоих. Наиболее доступными оказались туры на Балтийское побережье Калининградской области (45,2 тысячи рублей) и в Абхазию (45,4 тысячи рублей).

Еще один способ бюджетно отдохнуть на море — отправиться в Сочи. Стоимость самой дешевой путевки на курорт составляет 48,4 тысячи на двоих с размещением в трехзвзедочном отеле.

Также отмечается, что благодаря расширению полетной программы в Турцию по этому направлению появилось много доступных путевок. Например, самой дешевый тур с перелетом в Анталью можно купить за 82,6 тысячи рублей на двоих. Среди египетских курортов самым дешевым назван Шарм-эш-Шейх — приобрести тур можно минимум за 89,2 тысячи рублей.

Более дорогостоящими направлениями стали ОАЭ — цены на путевки с проживанием в трехзвездочной гостинице начинаются от 102,6 тысячи рублей, Мальдивы — от 155 тысяч, а также Шри-Ланка — от 161 тысячи рублей.

Ранее, 1 июня, власти Турции смягчили правила въезда для иностранных туристов. Путешественников освободили от сдачи ПЦР-теста, а также от теста на антитела перед вылетом.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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