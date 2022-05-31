ЮАР обновила правила въезда в страну для путешественников

Путешественники, прилетающие в Южную Африку, выражают беспокойство по поводу необходимости предъявления подтверждения вакцинации против COVID-19 перед въездом в страну, поскольку почти в каждой стране используется своя уникальная система вакцинации и паспорт.

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Согласно действующим правилам, все въезжающие в страну путешественники должны предъявить либо действующий сертификат, либо подтверждение вакцинации. Важно отметить, что в правилах указано, что это доказательство должно быть «проверяемым». В противном случае путешественники, прибывающие в страну, должны представить действительный отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов.

«Во всем мире не существует согласованного образца подтверждения вакцинации. Некоторые страны используют прививочные карты с QR-кодом, а другие – сертификаты с QR-кодом в качестве подтверждения вакцинации»,

– заявили в министерстве здравоохранения ЮАР.

«Таким образом, чтобы обеспечить беспрепятственный и справедливый процесс проверки, не причиняя неудобств путешественникам в портах въезда, правительство с сегодняшнего дня (30 мая) будет признавать все подтверждающие прививки документы с QR-кодом, как бумажные, так и электронные»,

– добавили в ведомстве.

В департаменте также отметили, что данные на сертификате/карте должны соответствовать данным путешественника, указанным в паспорте. Об этом пишет BusinessTech.

Однако в случаях, когда сертификат или карточка о прививках не поддаются проверке, сотрудники департамента имеют право связаться с соответствующим посольством в Южной Африке для подтверждения типа доказательства о прививках, выданного соответствующими странами.

«В портах въезда доступны услуги по тестированию на коронавирус для лиц, которые не могут представить доказательства вакцинации, а те, у кого тест положительный, и у кого наблюдаются симптомы, должны будут самоизолироваться»,