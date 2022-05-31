Названы самые активные путешественники по России в 2022 году

"Наши аналитики отмечают значительный рост спроса на поездки по России. Путешествия по стране предпочитают в основном взрослые с детьми, а реже остальных в поездки отправлялись люди в возрасте 60 лет и старше: 4,7% от общего числа. Причем мужчин из этого сегмента оказалось менее 1%, — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по продажам Страхового Дома ВСК. — Отправляясь в отпуск, даже если ваша поездка продлится всего несколько дней, нельзя забывать о страховой защите. Тем более что она обойдется гораздо дешевле, чем возможные самостоятельные расходы на лечение".