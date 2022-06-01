Коронавирусные ограничения заканчиваются. Возродится ли туризм в Европу?

С 1 июня об отмене всех санитарных ограничений для путешественников при въезде в страну объявила Италия. Для поездки в нее россиянам теперь, как и когда-то, нужен только загранпаспорт с действующей шенгенской визой.

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Еще в апреле Россия объявила, что открывает сообщение с 52 странами. Но помимо знакомых многим и сравнительно близких Турции и Израиля, в списке этом в основном были страны экзотические и далекие — такие как Шри-Ланка, например. Теперь потенциально возобновляются поездки в страны Европы. Потенциально, так как это все равно непросто — в основном из-за санкций. Комментирует гендиректор компании-туроператора ICS Travel Group Дмитрий Шевченко:

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Дмитрий Шевченко гендиректор компании-туроператора ICS Travel Group «Прямых перелетов нет, поэтому спрос не будет такой мощный. Во-вторых, визы ставят, но все равно там были ограничения с банком, он не принимал оплату за визы. Поэтому совсем не так, что визы на поток поставлены. По перелетам — через Стамбул, которые самые распространенные, но это тоже ограничение, потому что билет будет все равно стоить в полтора раза дороже, чем прямые перелеты. Либо через Сербию можно лететь, через Катар или Дубай — совсем уже экзотический вариант. Поэтому все, что связано с Европой, с точки зрения обычного туризма будет иметь сильные ограничения. С точки зрения людей, которые просто привыкли ездить в Италию, выше среднего класса, они будут продолжать ездить, но это больше похоже на индивидуальное путешествие».

Популярное направление для транзита — Стамбул. Но попасть в него дело далеко недешевое. Пользуясь ситуацией, национальный перевозчик Turkish Airlines поднял цены. Прямой рейс из Москвы стабильно стоит 950 евро в один конец. Есть, конечно, и более дешевые варианты, но они, как правило, очень неудобные и сопряжены с многочасовыми пересадками. Да и визы хотя действительно снова начали выдавать, делают это довольно медленно, свидетельствует гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян:

Артур Мурадян гендиректор туроператора Space Travel «Запись пока выглядит очень грустно, на вторую половину июля только доступно. Но сейчас самая большая проблема — логистическая. Казалось бы, самый удобный способ — это через Сербию, но билеты туда практически недоступны к продаже. Остаются варианты через Стамбул, появляется большее количество рейсов. Но тем не менее часть наших сограждан летают через арабские страны, поскольку там довольно обширная полетная программа с Ближнего Востока по городам Италии. Стоимость билетов в среднем колеблется от 60 тысяч рублей до 200 тысяч за эконом в одну сторону. Плюс у туристов также заканчиваются запасы наличной валюты, которые восполнить не представляется возможным».

Для получения визы требуется подтверждение проживания, что для многих индивидуальных путешественников представляет отдельную проблему, так как трансграничные платежи сопряжены со многими трудностями. А пакетных предложений на рынке практически нет, говорит гендиректор туристического агентства «Босфор» Виктория Ермакова:

Виктория Ермакова гендиректор туристического агентства «Босфор» «Проблема в том, что было непонятно, что вообще будет. И получается так, что у туроператоров толком нет никаких пакетных предложений. То есть если на Турцию их полно, то по Италии это выглядит так: отдельно билеты, отдельно отели. Может, конечно, сейчас быстро сориентируются, какие-то контракты позаключают, но мне кажется, что туроператоры не ожидают большого спроса. Очень дорого это сейчас, поэтому пока сильных надежд на большие продажи в эту страну нет».