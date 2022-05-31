В Москве упростят получение льготных путевок в санатории

Власти столицы упрощают порядок постановки на учет, чтобы получить льготные санаторно-курортные путевки для ветеранов войны и труда, неработающих пенсионеров, инвалидов и других, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Фото: В Подмосковье В Подмосковье

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

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С 1 июня в интерактивную форму на официальном сайте градоначальника будут внесены изменения. Они сделают подачу заявления быстрее, проще и удобнее.

Уменьшится число заполняемых полей. Заявителю нужно будет указать только паспортные данные, сведения о документе, который подтверждает льготу, информацию о наличии регистрации в столице. Заявителям из числа федеральных и городских льготников, которые каждый месяц получают московскую денежную выплату, не нужно будет выбирать льготную категорию.

Паспортные данные, адрес регистрации, СНИЛС будут проверять автоматически онлайн при подаче электронного заявления.

Больше не нужно прикреплять копии пенсионных документов, которые выданы ведомственными пенсионными отделами или отделениями в других регионах. В большинстве случаев документы запросят и проверят без участия заявителя. Нужно будет обязательно только прикрепить копию медсправки формы № 070/у. В некоторых случаях можно также прикрепить копии документов, которые не могут быть получены властями без участия заявителя, например, свидетельство о рождении иностранного образца, заключение бюро судебно-медицинской экспертизы и т. д.

Место санаторно-курортного лечения будут выбирать с учетом индивидуальных потребностей. Медсправки по форме № 070/у будут выдавать в поликлиниках по месту прикрепления, а если нет прикрепления – в медорганизациях по месту обслуживания, например, в ведомственных поликлиниках.

Так как в выдаче справки будут участвовать врачи, которые наблюдают заявителя, будут подобраны оптимальные профиль, сезон, место лечения.