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1 час назад

В России запустили программу бесплатных путешествий для школьников

Lenta.ruиещё 7

Ростуризм запустил с 1 июня программу бесплатных путешествий по России для школьников и их родителей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В России запустили бесплатные путешествия для школьников
Фото: pixabay.compixabay.com

Отмечается, что всего в 2022 году принять участие в программе смогут школьники 18 регионов страны: Адыгеи, Башкортостана, Чувашской Республики, Красноярского, Ставропольского и Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также Белгородской, Вологодской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Самарской, Сахалинской, Челябинской и Ярославской областей.

Для участия в программе нужно подать заявку на получение сертификата в личном кабинете госуслуг, которая автоматически будет направлена в Министерство культуры и туризма Московской области. После подтверждения сертификата родители и школьники могут самостоятельно выбрать путешествие у туроператора.

«Школьники из Московской области в этом году первыми отправились в путешествия. Так, первого июня ребята поехали в Сергиев Посад, второго июня отправятся в Дмитров»,

— рассказали в Ростуризме.

Так, шанс отправиться в путешествие появился у более чем 20 тысяч подмосковных школьников пятых-шестых классов. Для организации поездок в федеральном бюджете предусмотрено около 102 миллионов рублей.

Ранее в марте в России запустили сервис «Давай» для покупки билета, брони отеля и экскурсий в одном окне. Так, турист сможет купить полный пакет путешествия, не прибегая к помощи сторонних сайтов.

Новости путешествий,Ростуризм,
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