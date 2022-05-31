Россияне стали реже путешествовать за границу в летний период

Российские туристы стали реже отправляться в путешествия за границу и по стране — туроператоры зафиксировали значительное сокращение продаж путевок в летний период. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

Так, число проданных туроператорами турпакетов в зарубежные страны на лето в среднем уменьшилось на 18-20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество реализованных туров по стране в свою очередь сократилось на 15-18 процентов. При этом отмечается, что у некоторых игроков по бронированиям путевок за рубеж падение достигает 70 процентов.