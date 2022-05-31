Число проданных летних турпакетов упало на 15–20%

К концу мая количество проданных летних туристических пакетов упало на 15–20% по сравнению с летом 2021 года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В основном россияне планируют отдыхать в РФ и Турции. Из-за закрытых аэропортов на юге России многие планируют отдыхать в своём или соседнем регионе. По данным ассоциации, глубина бронирования упала даже по сравнению со временем пандемии.

Турция при этом остаётся лидером в отдыхе за рубежом. АТОР сообщила , что на 30 мая общий объём продаж турпакетов сократился на 15–20% по сравнению с летом 2021 года. Однако этот показатель может как вырасти, так и уменьшиться из-за нестабильной геополитической ситуации.

Что касается отдыха за рубежом, то количество бронирований на лето 2022 года снизилось на 18–20%.

«Разброс большой: у некоторых игроков спад достигает и 70%, у ряда компаний за счет ставки на премиальный сегмент и новые открытые страны продажи на лето по сравнению с концом мая, наоборот, выросли на 30–100%»,

— сообщила АТОР.

По России количество купленных турпакетов упало на 15–18%, сильнее всего просело бронирование отдыха в Крыму. Причиной стала ограниченная транспортная доступность.

Зато выросла доля отдыхающих на Северном Кавказе, куда есть чартерные перелёты. Также сообщается, что люди стали бронировать билеты и отели ближе к дате отпуска, то есть снизилась глубина бронирования.

«Этим летом среди отдыхающих на российских курортах доля организованных туристов составит 20–25%, среди выезжающих за рубеж с целью туризма — 85–90%»,