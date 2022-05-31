АТОР: бронирование в Крым сократилось на 80 %

Из-за закрытых аэропортов, туристы менее активно бронируют туры в Крым. Об этом сообщает АТОР.

«На Крым приходится порядка 12–15 % бронирований, по этому направлению отмечается наибольшее падение бронирований – от 50 до 80% год к году», – говорится в сообщении.

По данным на 30 мая, всего 12–15 % продаж турпакетов приходится на Крым. В России 60 % туристов покупают туры в Краснодарский край, там лидером является город с единственным работающим в регионе аэропорте – Сочи.

Спросом для отдыха в России летом 2022 года пользуются Минводы, направление вошло в топ-3 по популярности. В Минводах также работает аэропорт. В Крым можно попасть только с пересадками, долетев до Сочи, например.

Ранее крымские чиновники заявили, что запреты на полеты никак не повлияют на турсезон, люди будут добираться на поездах и машинах. Накануне был запущен дополнительный маршрут в Крым на поезде «Гранд Сервис Экспресс» Сочи – Симферополь, который еще длиннее уже существующего у «ТАВРИИ» Адлер-Симферополь.

Отметим, большинство аэропортов на Юге продолжают простаивать, запреты продляет Росавиация. Сотрудники аэропортов получают зарплаты, на которые государство выделило более 3 миллиардов субсидий.