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1 час назад

Россиянам стало проще расплачиваться в Турции

Lenta.ru

Еще один турецкий банк подключился к приему банковских карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам стало проще расплачиваться в Турции
Фото: UnsplashUnsplash

С 24 мая группа банков Denizbank стала принимать в своей сети банкоматов и терминалов карты «Мир» — ранее к приему уже подключились Ziraat Bankasi, Vakifbank и Is Bankasi. По словам генерального директора компании Айшенура Хикыркырана, интеграция российских карт в платежную систему позволила партнерам организации, работающим в туристических регионах, упростить получение оплаты от российских путешественников.

В АТОР отметили, что к приему «Мира» подключены практически все банкоматы Denizbank, подключение терминалов идет постепенно и еще не завершено. Всего у банка порядка 200 POS-терминалов в розничных точках и 3,5 тысячи банкоматов.

«Кроме того, ряд банков, которые принимают "Мир" в Турции вынуждены соблюдать санкционные ограничения в отношении отдельных российских банков, находящихся в санкционных списках, поэтому именно их карты могут не приниматься к оплате», — предупредили специалисты АТОР.

Тем не менее, эксперты считают, что к летнему сезону сеть приема российских карт в Турции расширится за счет еще нескольких банков, так как на финансовые организации постоянно оказывают давление их розничные партнеры.

Ранее в мае россиянам раскрыли способы расплачиваться наличными деньгами в Турции. Отмечалось, что обменять деньги проще всего сразу по прилете — конвертировать рубли можно не только в доллары и евро, но и в лиры, однако курс невыгодный: с каждой тысячи рублей можно потерять около 200 рублей.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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