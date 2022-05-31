Кабмин возместит операторам расходы за вывоз туристов из-за рубежа

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выделении денежных средств туроператорам, осуществлявшим вывоз туристов после закрытия неба рядом стран. Соответствующее сообщение размещено во вторник, 31 мая, на сайте кабмина.
Согласно тексту документа, субсидии от государства пойдут на возмещение расходов поставщикам турподукта за организацию чартерной перевозки, приобретение дополнительных билетов для клиентов на регулярные перелеты, а также оплату за размещение туристов в отелях на время ожидания вывозных рейсов.
Денежные средства для компаний в размере 6 млрд руб. уже выделены из резервного фонда кабинета министров.
«Данное решение позволит оказать поддержку туристической отрасли, пострадавшей от недружественных действий иностранных государств», - говорится в сообщении.
Отметим, что после 24 февраля, начала спецоперации вооруженных сил РФ на Украине, практически вся Европа закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Заложниками ситуации оказались туристы, отдыхавшие за рубежом. В итоге туроператорам пришлось вывезти из ряда стран порядка 50 тыс. своих клиентов.