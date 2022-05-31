Кабмин возместит операторам расходы за вывоз туристов из-за рубежа

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выделении денежных средств туроператорам, осуществлявшим вывоз туристов после закрытия неба рядом стран. Соответствующее сообщение размещено во вторник, 31 мая, на сайте кабмина.

Фото: TourDom TourDom

Согласно тексту документа, субсидии от государства пойдут на возмещение расходов поставщикам турподукта за организацию чартерной перевозки, приобретение дополнительных билетов для клиентов на регулярные перелеты, а также оплату за размещение туристов в отелях на время ожидания вывозных рейсов.

Денежные средства для компаний в размере 6 млрд руб. уже выделены из резервного фонда кабинета министров.

«Данное решение позволит оказать поддержку туристической отрасли, пострадавшей от недружественных действий иностранных государств», - говорится в сообщении.