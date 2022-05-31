В Челябинской области появится сеть экотроп

Сеть экологических троп создадут для продвижения туристического потенциала Южного Урала. Губернатор Алексей Текслер анонсировал развитие направления в своем ежегодном обращении к депутатам заксобрания Челябинской области.
«Наш регион один из центров экологического туризма. Главными задачами в этом направлении является создание обширной сети экологических троп, которые будут знакомить жителей и гостей с природными богатствами, при этом обеспечивая их сохранность», – сказал Алексей Текслер.
Задача комплексно подойти к раскрытию потенциала территорий, учитывая современные требования и стандарты качества и сервиса. Для продвижения туристического потенциала уже разработан региональный брендовый маршрут, запущен туристический портал и идет формирование медийного контента.
«Выпустили научно популярный фильм «Аркаим. Колесница времени». Сейчас разворачиваем целый ряд проектов на различных территория: план развития бассейна реки Ай, озера Тургояк», – анонсировал губернатор.
«ФедералПресс» писал о том, что челябинский губернатор подтвердил депутатам готовность региона реализовать все намеченные планы, несмотря на сложность экономической ситуации в период санкций.