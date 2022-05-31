Россияне массового захотели обезопасить свой отпуск

Продажи страховок для путешественников в мае выросли на 130 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно из пресс-релиза сервиса поездок «Туту.ру» и маркетплейса финансовых продуктов «Сравни», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, россияне массово захотели обезопасить себя не только в зарубежных поездках, но и во время отпуска в России.

«В нашей стране пока не развита культура страхования внутренних путешественников. Люди не задумываются о возможных происшествиях и травмах, лечение которых не сможет полностью покрыть полис ОМС», — рассказала руководитель продукта по страхованию туристов «Сравни» Олеся Евтушенко.

Спрос на страховку среди туристов в возрасте от 18 до 30 лет увеличился на пять процентных пунктов. Чаще всего россияне страховали поездки длительностью от 6 до 10 дней (28 процентов), от 11 до 15 дней (26 процентов), а также от 16 до 30 дней (21 процент). Средний чек за услуги страхования составил 1,9 тысячи рублей.

Самыми популярными зарубежными направлениями для туристов в этом сезоне стали страны Шенгенской зоны, Турция, Израиль, ОАЭ, Армения и Грузия. Внутри страны россияне интересовались поездками в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Екатеринбург.