Сортавала и Пятигорск впервые вошли в топ-10 городов для летних поездок

Санкт-Петербург, Казань и Москва возглавили рейтинг самых популярных у туристов некурортных городов на это лето. Также в рейтинг впервые вошли Сортавала, Петрозаводск и Пятигорск. Количество продаж билетов на поезда выросло на 40%, а на автобусы — на 45%.Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру и финтех-компании ЮKassa. Результаты исследования есть в распоряжении "Газеты.Ru".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Так, Санкт-Петербург стал абсолютным лидером среди туристов — на него приходится 40,1% всех бронирований жилья в некурортных городах.

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На втором месте Казань (6,9%), замыкает тройку лидеров Москва (6,5%). Также в десятку вошли Калининград, Кисловодск, Нижний Новгород, Сортавала, Петрозаводск, Пятигорск и Владивосток.

"Если сравнивать с прошлогодним летним рейтингом, из топ-10 выпали Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск. Их место заняли Сортавала, Петрозаводск, Пятигорск и Владивосток. Причиной снижения популярности Ростова-на-Дону и Краснодара стали закрытые аэропорты. С Урала и Сибири туристы переключились на Дальний Восток и Карелию. Также у россиян сильно вырос интерес к курортам Кавказских Минеральных Вод", — прокомментировал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса Суточно.ру.

За год также значительно увеличился спрос на поездки в Махачкалу, Выборг, Минск, Великий Новгород и Дербент.

"Дагестан переживает настоящий туристический бум. Выборг и Великий Новгород — популярные города с богатой историей. Минск снова набирает популярность среди россиян после открытия автомобильной границы", — поясняет Юрий Кузнецов.

В 2022 году россияне активно путешествуют по стране и пользуются услугами турагентств. Несмотря на повышение цен, спрос растет, о чём говорят данные платежей через ЮKassa.

"С 1 марта по 25 мая обороты турагентств, принимающих оплату через ЮKassa, увеличились в 2,6 раза, а количество заказов — в 20 раз в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Средний чек при этом снизился на 86%, до 2 952 рублей. Это может говорить о частичном смещении спроса в сторону городских туров и межрегиональных поездок. К тому же внутри страны необязательно платить за перелеты — можно доехать до соседних регионов на машине, автобусе или поезде", — заявил Дмитрий Кармишин, коммерческий директор финтех-компании ЮMoney.

В этом году россияне стали больше ездить по стране на поезде. Количество продаж билетов выросло на 40%, а обороты интернет-площадок — на 58%. Средний чек тоже увеличился — на 13%, до 4 674 рублей.

Также растёт спрос на автобусные перевозки и туры. По сравнению с прошлым годом оплаченных поездок стало на 45% больше, а обороты интернет-площадок, продающих билеты через ЮKassa, увеличились на 109%. Средний чек стал на 44% больше и составил 2 650 рублей.

Большой рост — на 136% — показали обороты платежей в отелях, которые работают с ЮKassa. Количество оплаченных бронирований увеличилось на 127%, а средний чек вырос на 4%, до 11 064 рублей.