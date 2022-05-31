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2 часа назад

Стюардесса раскрыла причину появления тумана в самолете и удивила подписчиков

Lenta.ru

Бортпроводница объяснила появление тумана в самолете быстрым охлаждением влажного воздуха и удивила пользователей сети. Об этом девушка рассказала на видео, которым поделилась в личном TikTok-аккаунте.

Стюардесса раскрыла причину появления тумана в самолете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах стюардесса рассказала подписчикам, что не стоит бояться и паниковать при виде тумана, который появляется во время полета. По ее словам, это обычное явление, которое происходит в результате охлаждения парообразного воздуха кондиционерами.

Пользователи сети поблагодарили стюардессу за объяснение и оставили восхищенные комментарии под постом. «Спасибо, что поделились, потому что я бы умерла от страха, если бы не знала», «Видел такое, когда много путешествовал по Филиппинам и Таиланду», «Я думал, что так распыляют освежитель воздуха», «Боялась, что это пожар», «Похожее происходит, когда в машине запотевает лобовое стекло», — писали они.

Ранее в мае влюбленная пара бортпроводников, работающая на авиакомпанию Emirates Airlines более пяти лет, раскрыла секреты подготовки к рейсу и развенчала популярный миф о своей изнурительной работе. Натали Петерссон (Nathalie Petersson) и Стефано Авеллино (Stefano Avellino) рассказали, что получили разрешение на съемку всего процесса работы до, во время и после полета из Дубая в Копенгаген. Результат они показали в ролике под названием Things you don’t see as a passenger («Вещи, которые вы не замечаете, будучи пассажиром»), который набрал более четырех миллионов просмотров.

Новости путешествий,Emirates,
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