Стюардесса раскрыла причину появления тумана в самолете

Бортпроводница объяснила появление тумана в самолете быстрым охлаждением влажного воздуха и удивила пользователей сети. Об этом девушка рассказала на видео, которым поделилась в личном TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах стюардесса рассказала подписчикам, что не стоит бояться и паниковать при виде тумана, который появляется во время полета. По ее словам, это обычное явление, которое происходит в результате охлаждения парообразного воздуха кондиционерами.

Пользователи сети поблагодарили стюардессу за объяснение и оставили восхищенные комментарии под постом. «Спасибо, что поделились, потому что я бы умерла от страха, если бы не знала», «Видел такое, когда много путешествовал по Филиппинам и Таиланду», «Я думал, что так распыляют освежитель воздуха», «Боялась, что это пожар», «Похожее происходит, когда в машине запотевает лобовое стекло», — писали они.