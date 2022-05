Стюардесса раскрыла причину появления тумана в самолете

Ранее в мае влюбленная пара бортпроводников, работающая на авиакомпанию Emirates Airlines более пяти лет, раскрыла секреты подготовки к рейсу и развенчала популярный миф о своей изнурительной работе. Натали Петерссон (Nathalie Petersson) и Стефано Авеллино (Stefano Avellino) рассказали, что получили разрешение на съемку всего процесса работы до, во время и после полета из Дубая в Копенгаген. Результат они показали в ролике под названием Things you don’t see as a passenger («Вещи, которые вы не замечаете, будучи пассажиром»), который набрал более четырех миллионов просмотров.