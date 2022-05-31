Какие гарантии безопасности дает туристам электронная путевка

С 1 сентября в России начнет действовать система «Электронная путевка», в которую туроператоры будут вносить сведения о каждом проданном туре и его стоимости. Она необходима, чтобы сделать туристический рынок прозрачнее и лучше защитить права туристов. Mir24.tv выяснил у экспертов, как будет работать эта система и какие гарантии безопасности она дает туристам.

Фото: Мир24 Мир24

Как будет работать система электронной путевки

Видео дня

Покупая путевки «с рук на улице», туристы рискуют попасться на недобросовестных туроператоров. Как правило, такие «уличные» туроператоры не передают сведений из договора с туристом в единую информационную систему. Чтобы защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантировать выполнение туроператорами обязательств перед клиентами, 25 мая 2022 был подписан закон об электронной путевке.

«Система электронной путевки позволяет отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет, забронирован ли отель. Поэтому лучше всего заключать с туроператором договор в письменном виде, в том числе в форме электронного документа, в котором прописаны основные данные о туристах и информация об их путешествии отражается в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода). Или же самостоятельно бронировать отели и организовывать поездку без помощи туроператоров»,

– комментирует директор по развитию и коммуникациям сервиса Tvil.ru Оксана Шустикова.

Согласно новому закону, туроператоры должны будут передавать сведения, содержащиеся в договоре об услугах, в единую информационную систему (ЕИС ЭП). В свою очередь, турагенты станут уведомлять туроператоров о заключении договора с клиентами. В случае нарушения срока передачи или передачи недостоверных сведений туроператор может быть исключен из федерального реестра. Обслуживание системы будет финансироваться за счет средств федерального бюджета, то есть туристы и туроператоры платить за эксплуатацию и развитие системы не будут.

Гарантии для туристов

Электронную путевку будут оформлять и заносить в систему по каждому купленному туру. Каждая запись будет иметь уникальный номер, по которому можно будет узнать данные о покупателях и сведения о выбранном туре.

После занесения информации в систему номер электронной путевки передается туроператором покупателю тура. С электронной путевкой турист получает гарантию, что туроператор выполнит свои обязательства, обеспеченные финансовым покрытием для ведения туристической деятельности. В случае невыполнения туроператором своих обязательств туристы смогут обращаться в фонд персональной ответственности туроператора при Ассоциации «Турпомощь». Для этого достаточно предоставить квитанцию выбранной путевки. Квитанция будет доступна в формате PDF для скачивания, также ее можно будет получить по электронной почте.

Защита персональных данных

Информационная система «Электронная путевка» существует уже несколько лет, но в этом году внесение сведений в нее станет обязательным для туроператоров. Тем не менее уже два года в нее передают данные крупнейшие российские туроператоры, говорит технический директор российской IT-компании HFLabs Никита Назаров.

В 2020 году «Электронная путевка» получила бессрочный аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственной информационной системе по второму классу защищенности (К2). Это средний класс безопасности, который свидетельствует в том числе о том, что оператор системы должен проактивно следить за актуальными угрозами и реагировать на них. Проще говоря, не дожидаться, когда утечка произойдет, а оценивать риски и делать все, чтобы она не случилась. Кроме того, К2 предполагает разграничение прав доступа к персональным данным. То есть пользователям системы не будет доступен весь массив содержащихся в ней персональных данных.

«На мой взгляд, аттестация Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) демонстрирует достаточный уровень защищенности системы. Так что пользовательские данные должны быть надежно защищены, но как это реализовано на практике, сказать пока сложно»,