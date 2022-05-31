Какие гарантии безопасности дает туристам электронная путевка

С 1 сентября в России начнет действовать система «Электронная путевка», в которую туроператоры будут вносить сведения о каждом проданном туре и его стоимости. Она необходима, чтобы сделать туристический рынок прозрачнее и лучше защитить права туристов. Mir24.tv выяснил у экспертов, как будет работать эта система и какие гарантии безопасности она дает туристам.
Покупая путевки «с рук на улице», туристы рискуют попасться на недобросовестных туроператоров. Как правило, такие «уличные» туроператоры не передают сведений из договора с туристом в единую информационную систему. Чтобы защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантировать выполнение туроператорами обязательств перед клиентами, 25 мая 2022 был подписан закон об электронной путевке.
«Система электронной путевки позволяет отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет, забронирован ли отель. Поэтому лучше всего заключать с туроператором договор в письменном виде, в том числе в форме электронного документа, в котором прописаны основные данные о туристах и информация об их путешествии отражается в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода). Или же самостоятельно бронировать отели и организовывать поездку без помощи туроператоров»,
– комментирует директор по развитию и коммуникациям сервиса Tvil.ru Оксана Шустикова.
Согласно новому закону, туроператоры должны будут передавать сведения, содержащиеся в договоре об услугах, в единую информационную систему (ЕИС ЭП). В свою очередь, турагенты станут уведомлять туроператоров о заключении договора с клиентами. В случае нарушения срока передачи или передачи недостоверных сведений туроператор может быть исключен из федерального реестра. Обслуживание системы будет финансироваться за счет средств федерального бюджета, то есть туристы и туроператоры платить за эксплуатацию и развитие системы не будут.
Электронную путевку будут оформлять и заносить в систему по каждому купленному туру. Каждая запись будет иметь уникальный номер, по которому можно будет узнать данные о покупателях и сведения о выбранном туре.
После занесения информации в систему номер электронной путевки передается туроператором покупателю тура. С электронной путевкой турист получает гарантию, что туроператор выполнит свои обязательства, обеспеченные финансовым покрытием для ведения туристической деятельности. В случае невыполнения туроператором своих обязательств туристы смогут обращаться в фонд персональной ответственности туроператора при Ассоциации «Турпомощь». Для этого достаточно предоставить квитанцию выбранной путевки. Квитанция будет доступна в формате PDF для скачивания, также ее можно будет получить по электронной почте.
Информационная система «Электронная путевка» существует уже несколько лет, но в этом году внесение сведений в нее станет обязательным для туроператоров. Тем не менее уже два года в нее передают данные крупнейшие российские туроператоры, говорит технический директор российской IT-компании HFLabs Никита Назаров.
В 2020 году «Электронная путевка» получила бессрочный аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственной информационной системе по второму классу защищенности (К2). Это средний класс безопасности, который свидетельствует в том числе о том, что оператор системы должен проактивно следить за актуальными угрозами и реагировать на них. Проще говоря, не дожидаться, когда утечка произойдет, а оценивать риски и делать все, чтобы она не случилась. Кроме того, К2 предполагает разграничение прав доступа к персональным данным. То есть пользователям системы не будет доступен весь массив содержащихся в ней персональных данных.
«На мой взгляд, аттестация Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) демонстрирует достаточный уровень защищенности системы. Так что пользовательские данные должны быть надежно защищены, но как это реализовано на практике, сказать пока сложно»,
– заключает эксперт.