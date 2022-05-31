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15 минут назад

Греция продлила запрет на полеты российских самолетов до конца июня

TURIZM.RU

Министерство инфраструктуры и транспорта Греции объявило о запрете полетов российских самолетов и воздушных судов из некоторых других стран в своем воздушном пространстве.

Греция продлила запрет на полеты российских самолетов до конца июня
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Согласно опубликованному пресс-релизу, в запретном списке значатся самолеты из России, Украины, Беларуси и Молдавии. В свою очередь греческим воздушным судам не разрешается летать над территориями этих стран.

Новые правила будут действовать еще как минимум в течение месяца, примерно до конца июня.

Это лишь одна из последних санкций, которые продолжают применяться к России. В частности, Дания и Швеция ранее сообщили, что вызвали российских послов в связи с потенциальным нарушением их воздушного пространства российскими самолетами.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофорд заявил, что российский самолет вторгся в датское воздушное пространство над островом Борнхольм. Швеция, которая ранее в этом месяце официально подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией, также заявила, что российский самолет-разведчик пересек ее воздушное пространство.

Ситуация на Украине сильно ударила по Европе, только-только выходящей из почти двухлетней пандемии. Особенно пострадали индустрия туризма, путешествий и авиации.

Как ранее сообщила Европейская авиационная организация, закрытие российского воздушного пространства для европейских операторов привело к значительному удлинению маршрутов. Например, время полета между Хельсинки и Токио увеличилось почти на пять часов, в то время как продолжительность рейсов между столицей Финляндии и Пекином выросло на четыре часа, а между Парижем и Токио —стала почти на три часа дольше. TURIZM.RU

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