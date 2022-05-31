В отелях признали, что адекватной замены Booking.com пока нет

В редакцию TourDom.ru поступил сигнал от представителя одного из крымских отелей, которая в течение 2 месяцев не могла подключиться к сервису онлайн-бронирования «Островок». Казалось бы, частный случай, но за ним скрывается большая проблема для многих российских гостиниц: они признают, что адекватной замены Booking.com пока нет.

Фото: TourDom TourDom

Как сообщила Ирина (имя изменено, так как она предпочла выступить инкогнито), некоторое время назад ее гостиница уже сотрудничала с «Островком». После того как «Букинг» ушел с российского рынка, она решила вернуться на эту площадку.

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Завести новый аккаунт не получилось бы, поскольку он привязан к адресу отеля. Активация старого личного кабинета превратилась в квест: отельер еще в начале апреля написала на все адреса, какие нашла, но ответа не получила. Не удалось дозвониться и до менеджера – звонок переключали, на трубке приходилось ждать по часу, причем безрезультатно. Обращение в чат для пользователей «Островка» тоже не помогло.

«В Крыму скоро высокий сезон, а я просто в отчаянии! Уверена, что “Островок” побил бы все рекорды по бронированиям», – говорит предприниматель.

В пресс-службе агрегатора редакции TourDom.ru подтвердили, что личный кабинет восстанавливается через службу поддержки вручную, связаться можно через телеграм-канал https://t.me/extranetetg и почту hotels@ostrovok.ru. «В связи с возросшей нагрузкой время ожидания ответа может быть увеличено», – предупредили в компании. Там также запросили название отеля, но Ирина отказалась раскрыть себя, опасаясь, как бы чего не вышло.

Другие отельеры подтвердили TourDom.ru, что после ухода Booking.com у них возникло множество трудностей, так как российские сервисы по бронированию, по их мнению, пока проигрывают иностранному конкуренту.

Например, при работе с «Островком» система устроена так, что отелю сложно самостоятельно внести правку или обновить описания номеров, которые выставлены на его сайте. «Изменения происходят не сразу или криво. Приходится “долбить” через поддержку», – говорит член правления Лиги малых отелей и хостелов Ольга Воинова.

«Полгода не можем внести верную информацию о парковке в нашем отеле, приходится сообщать каждому клиенту в ручном режиме», – рассказывает Анна Боровикова, владелец отеля Library 3* (Москва).

Представители гостиниц говорят и о недостаточном по сравнению с «Букингом» количестве фильтров на сайте «Островка», в связи с чем туристы не всегда могут найти нужные им варианты среди сотен других. Особенно страдают новые объекты, которые не получают клиентов по причине своей нераскрученности.

Еще одна проблема – отсутствие у отеля контактов гостя после заказа.

«Это важно при получении брони с оплатой, гарантированной картой, если она вдруг окажется недействительной», – говорит Ольга Воинова.

С ней согласна Анна Боровикова: «В случае, если клиент не заехал до 20 ч, по договору мы можем заселить другого человека. Но обычно в таких случаях все же ждем, хотя могли бы просто позвонить, если бы у нас был номер гостя».

Руководителям гостиниц не хватает и обратной связи от самих туристов: «В "Букинге" можно было ориентироваться на отзывы. В "Островке", видимо, клиентов не стимулируют на отклики, их очень мало».

Впрочем, к работе других отечественных агрегаторов – «Броневик», «Суточно.ру», Tvil – у владельцев гостиниц тоже есть подобные замечания. С их слов, «Островок» просто на слуху, поэтому и критикуют его чаще. Достойной альтернативы «Букингу» пока нет, делают вывод отельеры.