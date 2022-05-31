Туристы ждут приближения курсов валют у туроператоров к ЦБ

Российский рубль в понедельник значительно прибавил в весе по отношению к основным валютам. К 19:00 курс доллара упал на 4,43 единицы до 62,27 руб., евро – на 5,39 до 64,3 руб. Как отмечают в «Прайм», благоприятным фоном для новой волны распродажи иностранных валют создало недавнее заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что евро и доллар стали токсичными для России.
Официально рубль тоже укрепился. Центробанк установил на вторник курс доллара на отметке 63,0975 руб., это на 3 руб. и 31 коп. ниже предыдущего значения. Евро регулятор понизил сразу на 4,72 руб. до 64,717 руб.
Заметное снижение сменило тренд на быстрое укрепление иностранных валют по отношению к рублю, которое наблюдалось в течение 3 предыдущих дней и нашло отражение также на туристическом рынке.
Как сообщают турагенты в чате «Источники ТурДома», одним из первых отреагировал Coral Travel: утром туроператор понизил внутренний курс евро с 75 до 71,24 руб., а доллар – с 70 до 68,13 руб. До таких же значений опустил котировку ANEX Tour. Днем с 72 до 70 руб. за евро отыграл новость и Pegas Touristik, но по доллару вырос с 63 до 65 руб. за 1 доллар.
Несмотря на тренд к укреплению рубля, турагенты пока не считают эти изменения существенными. Перед многими, как и на прошлой неделе, встала дилемма – платить сейчас или подождать. «Туристы видят курс ЦБ и ждут евро хотя бы на уровне 67–68 руб.», – написал один из участников чата. Кроме того, в среднем по рынку цены на туры пока несильно изменились относительно выходных, отмечают некоторые представители розницы: «Как стоил тур 338 тыс., так и стоит».