Начались туры по России в рамках «Больше, чем путешествие»

Более 23 000 участников программы «Больше, чем путешествие» отправились в поездки по стране с сентября 2021 по май 2022 года. Поощрение в виде туристических поездок получили победители, призеры, финалисты и самые активные конкурсанты 26 проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» и участники Российского Общества «Знание». Программа «Больше, чем путешествие» реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей», Российским обществом «Знание», Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Министерством науки и высшего образования Россия.

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Самыми популярными направлениями в рамках программы стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Петрозаводск, Калининград, Тюмень, Самара, Махачкала, Нижний Новгород и Симферополь. В качестве поощрительных поездок путешественники могли выбрать туры различной продолжительности: программы выходного дня внутри региона, поездки на 3–5 дней внутри федерального округа, путешествия свыше 7 дней с перелетом, а также длительные авторские путешествия — до 14 ночей — по всей России. Сами туры очень разнообразны: это и речные круизы, и экскурсионные маршруты, и туристические экспедиции.

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Программа рассчитана на четыре года и реализуется по поручению президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию Российской Федерации в 2021 году. За четыре года на реализацию программы путешествий для талантливой молодежи будет выделено 8 миллиардов рублей. Свыше 50 тысяч человек уже получили приглашение в поездку, из них в путешествия уже отправились более 6 тысяч участников из Москвы, свыше 2 тысяч из Санкт-Петербурга, более 500 из Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Краснодара, Казани, Ставрополья, Новосибирска, Волгограда, Челябинска, Уфы, Перми, Красноярска, Иркутска, Симферополя, Владивостока, Калининграда, Тюмени, Самары и других городов России. Планируется, что до 2024 в путешествия по программе отправятся более 200 тысяч человек. Из них более половины — это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. География проекта охватывает 79 регионов России, а для выбора доступно 370 программ, которые реализуются более чем 55 туроператорами.

«Программа собрала самых активных, вовлеченных, талантливых и целеустремленных людей со всей страны. Они не только проявили себя в проектах платформы "Россия — страна возможностей" и Российского общества "Знание", но и получили возможность пополнить свои знания и продолжить развитие в путешествиях по России — познакомиться с интересными уголками и знаковыми достопримечательностями нашей Родины, принять участие в тренингах и мастер-классах в образовательных и полезных программах туров. Программа объединила участников самых разных возрастов: 26 процентов из них — учащиеся до 18 лет, 52 процента — молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, а самому старшему участнику — 90 лет. Это еще раз доказывает, что "Больше, чем путешествие" предоставляет равные возможности для каждого. Приглашаем абсолютно всех принимать участие в проектах и конкурсах платформы "Россия — возможностей" и Российского общества "Знание". Вы сможете не только проявить себя и реализовать свой талант, но и отправиться в путешествие по одному из маршрутов мечты!», — прокомментировал руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин.

В числе участников программы «Больше, чем путешествие» победители таких конкурсов и проектов, как «Большая перемена», «Лидеры России», «Абилимпикс», «Лучший социальный проект года», «Студент года», «Цифровой прорыв», «Время карьеры», Всероссийский студенческий выпускной, Грантовый конкурс молодежных инициатив, платформа «Другое дело», «Культурный код», «Мастера гостеприимства», CASE-IN, «Мой первый бизнес», кубок «Управляй!», «Моя страна — моя Россия», «Профстажировки 2.0», Национальная технологическая олимпиада Junior, «Я — профессионал», «Твой Ход», «ТопБЛОГ», «Флагманы образования», «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту», Центры компетенций, «Российская студенческая весна».