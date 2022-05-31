Первые пляжи откроются в Кузбассе 1 июня

В ближайшее время в Кузбассе откроются первые места отдыха у воды на пляжах, однако власти предупреждают об опасности.

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1 июня в Прокопьевске откроется сезон отдыха у воды Зенковского пруда на трех оборудованных пляжах – "Зенковский", "Волна" и "Специализированный", сообщил глава города Максим Шкарабейников. При этом на воду разрешено лишь смотреть.

– Купаться еще нельзя, температура воды не достигла необходимых +20 градусов! Пока разрешен только отдых на берегу, – сказал чиновник.

Отмечается, что в пруду уже проверены дно и вода, обеспечены меры безопасности.