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1 час назад

Россиянка рискнула переночевать у индуса и удивилась гостеприимству

Lenta.ru

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и развеяла популярные мифы о стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Россиянка переночевала у индуса и удивилась гостеприимству
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора, в поездке она решила не бронировать гостиничный номер, а рискнула переночевать у местного жителя, с которым раньше была не знакома.

«А ведь это и есть настоящие приключения, где в самый неожиданный момент может произойти все, что угодно», — отметила девушка.

Однако в итоге она удивилась гостеприимству местных жителей. Как рассказала туристка, хозяин апартаментов заранее предупредил охранника дома об их прибытии, поэтому в четыре утра путешественников проводили в квартиру, не задавая лишних вопросов.

«Мы еще долго будем звонить в дверь, пока к нам не выйдет сонный здоровяк, который совершенно точно нас ждал, но в какой-то момент заснул», — написала путешественница и добавила, что после заселения ей предложили стакан воды.

Также россиянка призналась, что раньше считала Индию «бедной и грязной» страной, поэтому в поездке она обращала внимание на современные здания и инфраструктуру.

Ранее в мае авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске прямых рейсов из России в Индию. Регулярные перелеты по маршруту МоскваДели выполняются два раза в неделю.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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