Россиянка переночевала у индуса и удивилась гостеприимству

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Индии и развеяла популярные мифы о стране. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам автора, в поездке она решила не бронировать гостиничный номер, а рискнула переночевать у местного жителя, с которым раньше была не знакома.

«А ведь это и есть настоящие приключения, где в самый неожиданный момент может произойти все, что угодно», — отметила девушка.

Однако в итоге она удивилась гостеприимству местных жителей. Как рассказала туристка, хозяин апартаментов заранее предупредил охранника дома об их прибытии, поэтому в четыре утра путешественников проводили в квартиру, не задавая лишних вопросов.

«Мы еще долго будем звонить в дверь, пока к нам не выйдет сонный здоровяк, который совершенно точно нас ждал, но в какой-то момент заснул», — написала путешественница и добавила, что после заселения ей предложили стакан воды.

Также россиянка призналась, что раньше считала Индию «бедной и грязной» страной, поэтому в поездке она обращала внимание на современные здания и инфраструктуру.