В Таджикистане стартовал сезон рыболовного туризма

Свежую рыбу здесь можно не только купить с прилавка, но и поймать самим. Заплатить нужно только за пойманный улов – сам процесс бесплатный. Цена за килограмм форели 60 сомони, или почти 320 рублей. «Пока разрешаем ловить только сачком, чтобы крючком не поранить рыбу. Потому что она может заразиться инфекцией и разнести ее по всему бассейну», – сказал владелец хозяйства Иброхим Бобоев. Вода в бассейн поступает из ледников. Она всегда холодная и чистая. Выращивают три вида форели: золотую, радужную и красную. У каждой свой вкус.