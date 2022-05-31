Отдых на берегу. В Таджикистане стартовал сезон рыболовного туризма. Десятки хозяйств готовы к приему гостей. Что можно поймать, узнала корреспондент «МИР 24» Азиза Азиззода.
Озера высокогорного ущелья Рамит буквально кишат рыбой. Отдохнуть сюда приезжают в основном жители Душанбе. До столицы всего 35 километров. 17 лет назад здесь появилось одно из первых в Таджикистане хозяйств по разведению форели.
Свежую рыбу здесь можно не только купить с прилавка, но и поймать самим. Заплатить нужно только за пойманный улов – сам процесс бесплатный. Цена за килограмм форели 60 сомони, или почти 320 рублей. «Пока разрешаем ловить только сачком, чтобы крючком не поранить рыбу. Потому что она может заразиться инфекцией и разнести ее по всему бассейну», – сказал владелец хозяйства Иброхим Бобоев. Вода в бассейн поступает из ледников. Она всегда холодная и чистая. Выращивают три вида форели: золотую, радужную и красную. У каждой свой вкус.
«Торговля рыбой – это выгодный бизнес, но я подумал, что, поскольку здесь много туристов, надо и это использовать. Планирую оборудовать здесь небольшую туристическую базу. Надеюсь, тоже будет приносить прибыль», – отметил владелец хозяйства Иброхим Бобоев.
К середине лета предприниматель оборудует дополнительные бассейны для ловли рыбы на крючок. Также закупит современные снасти для сдачи в аренду. «Я заядлый рыбак. Обычно ловлю на удочку, но и сачком очень понравилось. Обязательно привезу семью сюда», – отметил посетитель Шамсиддин Холназаров. В планах владельца рыбного хозяйства открыть и небольшой ресторан, где туристам приготовят пойманную ими рыбу. Всего в республике 366 рыболовных хозяйств, 22 из них будут принимать туристов.
В рыболовных хозяйствах Таджикистан выращиваются форель, сазан, толстолобик и белый амур.