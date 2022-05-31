Москву назвали популярным летним направлением для отдыха с детьми, сообщили специалисты российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
Столица оказалась на пятой строчке рейтинга востребованных для путешествий на летних каникулах городов. Средняя продолжительность отдыха в Москве составляет четыре дня, а цена за ночь — 3800 рублей. Лидером оказался курортный город Сочи. В среднем россияне планируют там отдыхать девять дней, что обойдется примерно в 3614 рублей за сутки.
На втором месте расположился Санкт-Петербург, за ним Евпатория и Казань. Вторую пятерку популярных направлений открыл Ростов-на-Дону, далее поочередно Волгоград, Кисловодск, Сортавала (Республика Карелия) и Нижний Новгород.
Ранее тревел-эксперт раскрыла варианты турецких отелей категории «18+». Идеальным местом для релакс-отдыха пары, желающей отдохнуть без детей, стали сразу несколько популярных курортов.