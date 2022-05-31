Москву назвали популярным летним направлением для отдыха с детьми

Столица оказалась на пятой строчке рейтинга востребованных для путешествий на летних каникулах городов. Средняя продолжительность отдыха в Москве составляет четыре дня, а цена за ночь — 3800 рублей. Лидером оказался курортный город Сочи. В среднем россияне планируют там отдыхать девять дней, что обойдется примерно в 3614 рублей за сутки.