На Кубе отменили обязательный масочный режим

Власти Кубы отменили требование обязательного ношения защитных масок в местах скопления людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кубинское телевидение.
Постановление вступает в силу с 31 мая, - теперь ношение масок носит рекомендательных характер. Обязательным остается ношение масок для людей с симптомами заражения коронавирусом, а также на территории медучреждений.
С начала пандемии на Кубе было зарегистрировано более 1,1 млн случаев COVID-19. Скончались 8529 человек.
Еще в начале весны Гавана, столица и самый густонаселенный город острова, в котором проживает около 2,2 млн человек, сняла большинство ограничений, связанных с COVID-19.
11 мая стало известно, что правительство Японии планирует отказаться от действующего дневного лимита на въезд — 10 тыс. человек — и увеличить его в два раза. В этот же день японцам впервые с начала пандемии разрешили снять маски на улицах.