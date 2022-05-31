Туроператорам пригрозили штрафами за неправильное оформление туров

В России туроператорам и турагентам пригрозили миллионными штрафами за неправильное оформление электронных путевок. Об этом сообщают «Известия».

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Уточняется, что речь идет о возможности принятия Госдумой в июне в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в КоАП», который предусматривает штрафы до миллиона рублей за нарушение правил размещения туров в единой информационной системе «Электронная путевка».

Так, за несоблюдение порядка, сроков или внесение в систему недостоверной или неполной информации планируется ввести штраф для юридических лиц до миллиона рублей.