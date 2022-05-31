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26 минут назад

"Ъ": карты "Мир" могут заработать в Египте к сентябрю

Газета.Ruиещё 4

Власти Египта совместно с банками прорабатывают возможность использования в стране карт российской платежной системы "Мир". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на генерального директора TEZ TOUR Египет Тамера Саида.

Карты "Мир" могут заработать в Египте к сентябрю
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

"Сейчас правительство Египта совместно с банками по просьбе туроператоров прорабатывают возможность подключения к российской платежной системе "Мир", - сказал Саид, подчеркивая, что власти страны "как никто заинтересованы в этом".

По его словам, карты российской платежной системы могут заработать в Египте "к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон". В настоящее время, добавил он, жители России могут расплачивается в стране картами Union Pay.

Эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов полагает, что международные системы Visa и MasterCard смогут относительно быстро восстановить работу своих банковских карт в РФ, если вернутся.

В начале марта сервисы ApplePay и GooglePay стали недоступны для выпущенных в России карт Visa и MasterCard. Позднее стало известно, что система ApplePay стала ограничивать и оплату картами "Мир" и удалять их из приложения.

Новости путешествий,Виктор Достов,Visa,
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