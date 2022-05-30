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21 минуту назад

Пассажир самолета сорвал рейс из-за нежелания улетать из Сочи

Lenta.ru

Пассажир самолета сорвал рейс из Сочи в Санкт-Петербург, устроив дебош на борту воздушного судна, пишет «Фонтанка».

Пассажир самолета сорвал рейс из-за нежелания улетать
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, регистрация и посадка на рейс прошли штатно. Однако перед взлетом один из путешественников заявил о нежелании покидать курортный город и потребовал у бортпроводницы развернуть воздушное судно.

В знак протеста мужчина расстегнул ремень безопасности и закурил электронную сигарету. В результате пилот развернул самолет, а пассажира сняли с рейса и передали правоохранительным органам. В настоящий момент оценивается ущерб от несостоявшегося рейса.

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