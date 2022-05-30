Пассажир самолета сорвал рейс из-за нежелания улетать

Пассажир самолета сорвал рейс из Сочи в Санкт-Петербург, устроив дебош на борту воздушного судна, пишет «Фонтанка».
По данным издания, регистрация и посадка на рейс прошли штатно. Однако перед взлетом один из путешественников заявил о нежелании покидать курортный город и потребовал у бортпроводницы развернуть воздушное судно.
В знак протеста мужчина расстегнул ремень безопасности и закурил электронную сигарету. В результате пилот развернул самолет, а пассажира сняли с рейса и передали правоохранительным органам. В настоящий момент оценивается ущерб от несостоявшегося рейса.