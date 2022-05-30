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30 минут назад

В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла

Вечерняя Москва

В Адлерском районе города Сочи произошло землетрясение в шести километрах от берега, его магнитуда составила 3,5 балла. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Согласно предоставленным данным, 30 мая в 17:40 по местному времени стало известно, что на территории города-курорта Сочи в шести километрах от береговой линии в акватории Черного моря на глубине десяти километров произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.

Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, как уточняется, остались целыми, их работа продолжается в штатном режиме, погибших и пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

Новости путешествий,МЧС России,
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