В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла

В Адлерском районе города Сочи произошло землетрясение в шести километрах от берега, его магнитуда составила 3,5 балла. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Согласно предоставленным данным, 30 мая в 17:40 по местному времени стало известно, что на территории города-курорта Сочи в шести километрах от береговой линии в акватории Черного моря на глубине десяти километров произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла по шкале Рихтера.