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29 минут назад

Россиянам упростили въезд в популярную азиатскую страну

Lenta.ru

С 30 мая россияне могут приезжать в Индонезию по упрощенным правилам — виза популярного среди туристов государства оформляется в аэропорту по прибытии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительство Министерства туризма азиатской страны в России (VITO Russia).

Россиянам упростили въезд в популярную азиатскую страну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно последнему Постановлению Министерства юстиции и прав человека Республики Индонезия, Россия вошла в расширенный список из 72 стран, граждане которых имеют возможность оформлять визу по прибытии.

«Теперь туристы могут оформить VOA (Visa on arrival, виза по прибытии — прим. «Ленты.ру») в аэропортах или портах на территории Индонезии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оформление визы обойдется в 35 долларов (примерно 2,3 тысячи рублей). Срок ее действия составляет 30 календарных дней с возможностью одной пролонгации на 30 календарных дней.

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