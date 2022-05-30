Россиянам упростили въезд в популярную азиатскую страну

С 30 мая россияне могут приезжать в Индонезию по упрощенным правилам — виза популярного среди туристов государства оформляется в аэропорту по прибытии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительство Министерства туризма азиатской страны в России (VITO Russia).