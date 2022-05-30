Анонсированы речные круизы в тридцать городов России

Этим летом комфортабельные пароходы будут отправляться с Южного речного вокзала в Москве.

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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в своем Telegram-канале близкое завершение реконструкции здания Южного речного вокзала в столице и главные туристические "хиты" предстоящего лета: речные круизы, стартовой точкой которых станет Южный порт.

По словам Сергея Собянина, которые подтвердили на сайте Московского транспорта, теплоходы с Южного речного вокзала Москвы будут следовать до 30 исторических городов России. Этим летом 2022 года из Москвы можно будет добраться в Рязань, Константиново и Касимов. Также туристов ждут Нижний Новгород, Углич, Ярославль, Мышкин, Кострома, Плес, Коломна, Тверь, Казань и др.

Что касается здания речного вокзала, то в этом месяце в нем уже провели остекление и облицовку фасадов, укрепление конструкции и иные работы. Южный речной вокзал при реконструкции сохранит исторический облик в форме корабля, как он был изначально построен в стиле советского модернизма.